Flavia Laos responde si volvería a EEG como guerrera

Flavia Laos fue consultada si retornaría a Esto es Guerra como parte de los guerreros, donde Patricio Parodi es el actual capitán. Luego de volver al programa como invitada especial, la rubia respondió si estaría dispuesta a regresar a las competencias. "No, no lo veo para mí. Es que yo soy muy torpe y no tengo buena puntería. Es divertido estar aquí, pero no podría", señaló.