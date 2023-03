Érika Villalobos presentó orgullosa a su hijo Mikael Miyashiro: "Recién empezará a actuar"

Mikael quiere ser un artista completo y su madre reveló que su hijo hace música, canta y toca instrumentos. "Él viene cada tres días y me dice: 'Mamá, he compuesto una canción'. También es compositor, es pianista. Él tiene su propio camino, que no es precisamente el nuestro, él creará el suyo. Acaba de salir del colegio y recién empezará a actuar", explicó Villalobos.