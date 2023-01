Érika Villalobos hizo reflexión sobre cómo fue su 2022: "Me has golpeado fuerte"

"Estimado 2022: Déjame decirte que jamás pensé que me sorprenderías de esa forma. Me has golpeado fuerte por lo que -junto con el 2021- te has ganado el título del año más desafiante de toda mi vida. Pero no te detuviste ahí, no; me diste grandes satisfacciones, enormes, que han cambiado toda la perspectiva acerca de mí misma.