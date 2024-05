Erick Sabater denuncia el robo de sus pertenencias: "No lo permitiré"

Gitana Andujar no especificó la razón de su separación de Erick Sabater, pero sí dejó en claro que cuando algo no funciona, lo mejor es dar un paso al costado. Asimismo, aseguró que no está alineada al modelo como continuar su camino juntos. "Esta Gitana recibe con bendición mi divorcio y no me importa que me critiquen. Dirán ‘Gitana te divorcias como nada’, pero no mi amor, es que yo no estoy para perder tiempo", indicó.