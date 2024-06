Gitana Andújar hizo fuerte acusación sobre Erick Sabater y él se burló así

Gitana Andújar no tuvo filtro al lanzar un fuerte calificativo contra su expareja y aún esposo Erick Sabater tras poner en duda a lo que se dedicaría en Estados Unidos. "No te voy a dar ni un peso, prefiero botarlo en el toilet, que dártelo a ti porque eres un traicionero, eres un abusador, eres un gigoló, no te gusta trabajar, te gusta que te mantengan", manifestó.