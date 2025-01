¿Edson Dávila se casó en Europa con su novio?

Edson Dávila estuvo de vacaciones junto a su novio en Europa y esto fue aprovechado por Janet Barboza para asegurar que el conductor se habría casado con su pareja. "¿Cómo crees que yo es un hombre conservador? Cualquier cosa lo hago caleta, apuesto por la buena amistad, por los compañeros de vida, disfrute, señora, si usted tiene su compañía de vida disfrute, no tiene que casarse, si no quiere. Y no hay que mostrarle nada a la gente, uno se lo guarda para uno solo", dijo.