Janet Barboza se conmovió al despedirse de Brunella Horna

Janet Barboza aprovechó unos minutos para demostrarle a Brunella Horna toda su cariño en medio de su despedida: “Por un lado, como decías Ethel, Brunella, decías que somos parte de tu familia y efectivamente es así como te sentimos. Sabes lo mucho que te quiero, te respeto, te admiro, eres una mujer extraordinaria, esto de tiempo me ha permitido conocerte y aprender mucho de ti. Si bien es cierto, eres una mujer bastante joven, mucho más que yo, pero eso no significa que uno no aprende a los jóvenes, tu tenacidad, tu valentía, es una inspiración y me has ayudado a sentirme muy joven de alma y de espíritu, lo cual yo te agradezco siempre”.