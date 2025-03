Janet Barboza abandonó el set tras discutir con Edson Dávila

"Papá Armando no me deja hablar. Me voy. Para ti todo es show. Me provoca irme porque estoy cansada de siempre lo mismo ¿Sabes qué? Yo me voy ¿Saben qué, sorry?", comentó Janet frente al asombro de sus compañeros. Barboza se retiró del estudio e incluso abandonó las instalaciones del canal en Santa Beatriz.