Detrás de cámaras AFHS del encuentro de July, Lucero y Cristóbal

Lo que parecía el inicio de una historia romántica se convirtió en una situación incómoda para Lucero. Tras recibir la confesión de Cristóbal, Lucero quedó desconcertada al escuchar que él no puede avanzar con ella debido a su pasado con July, su amiga. Desde ese momento, la actitud de Lucero hacia July cambió. Ya no hay sonrisas ni complicidad. Incluso, se han notado ciertas miradas de incomodidad y tensión entre ambas. Aunque July aún no se da cuenta, todo indica que su amistad está en peligro.