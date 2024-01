Daniela Sarfati reveló la conmovedora razón de su reconciliación con Óscar López Arias

“Sí, estoy enamorada (…) creo que me parecía importante también conversarlo y la vida es así ¿no? Nos podemos encontrar en versiones distintas muchas veces, pero yo creo que si al final encuentras un propósito y te alineas y sobre todo trabajas en ti, porque todos somos imperfectos y tenemos heridas de infancia, tenemos cosas que sanar, pero si tú te propones hacerlo y proponer tener un final, no un final, porque uno nunca sabe qué es lo que va pasar, pero transitar la vida junto a alguien, tomas estas idas y venidas como parte de tu aprendizaje. Yo me casé, me divorcié, me volví a juntar, me separé, he ido y venido, sí me he vuelto a juntar ahora”, explicó.