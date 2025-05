Cielo Torres revive faceta más poderosa Reinas de Corazones 90s

Estoy en una etapa de decisiones importantes. Estoy considerando incluso mudarme de país para explorar nuevas posibilidades, he pensado en Puerto Rico, México, Estados Unidos… Quiero seguir produciendo música, iniciar nuevos proyectos, y cerrar con fuerza este disco de salsa. En lo personal, estoy abierta a lo que la vida me ofrezca, a lo que me haga feliz. Antes me cerraba más, ahora estoy con la mente y el corazón dispuestos a lo que venga, siempre y cuando esto me haga feliz.