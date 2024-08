Christian Domínguez sobre indirectas de Pamela Franco: "Me da pena".

El exconductor de televisión lamentó los comentarios de su expareja sobre su vida privada con el público, pese a que él es padre de su hija. "Yo no lo haría, yo no hablaría de su vida, cuando pasó lo que pasó no di ni un solo comentario porque es su vida personal y no tengo por qué meterme, además que es la mamá de mi hija, por respeto a la mamá de mi hija no lo haría", agregó.