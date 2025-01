¿Christian Cueva y Pamela Franco tendrán un hijo este 2025?

Sandoval también se tomó unos minutos para hablar sobre la personalidad que tendría la cantante: “Ella es ascendente cáncer con sol en cáncer, uno diría qué mujer para más sensible, pero hay que mirar dónde está la luna, porque la luna la describe a ella (…) Ella tiene la luna, que es ella en el signo de acuario, es más fría, es mucho más práctica, no es una persona por más, que ella sea sol en cáncer, ascendente cáncer, esa luna en un signo de aire, en un signo de saturno no la hacen muy cercana emocionalmente. La hacen ciertamente distante, muy mental, muy crítica, signo de saturno, va a ser una mujer muy crítica”.