Cesar BK estrena "No me llames más"

El popular ¨chico romántico¨, afirma que con ¨No me llames más¨, le canta al desamor. ¨Es una cumbia a mi estilo, donde habla del lamento de una persona por el amor que aún no desea soltar , convencido que no existe una segunda oportunidad tras la desilución de ser engañado¨, sostiene el artista. La canción ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales, acompañada de un videoclip.