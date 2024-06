Amy Sahalt, la primera cantante de reparto peruano, la rompe con tema "Partido en dos"

"Todo comenzó por mi TikTok, viralizaron un video mío con más de dos millones de reproducciones donde salgo cantando esta canción. La letra me recordaba mucho a mi papá que hoy ya no está y quise rendirle un homenaje con la canción ya que a él le gustaba mucho la salsa, pero le puse mi toque particular, durante mis shows podrán escuchar reparto, timba y salsa", comenta Amy, quien ya ha colaborado con artistas top del género como Rowell Urban con el tema "Mi niña malcriada" hace unos meses.