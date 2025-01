Anahí de Cárdenas presumió su pancita de embarazo

Anahí de Cárdenas se encuentra viviendo uno de los mejores momentos de su vida al estar en la dulce espera de su primer bebé. La actriz utilizó las historias de su cuenta de Instagram para presumir cómo va creciendo su pancita de embarazo, el cual anunció a findes del pasado mes de diciembre del 2024. "No me cierra el pantalón (...) ¿Alguien le puede explicar a esta criatura que no tiene edad para tener ese tamaño?", escribió la artista.