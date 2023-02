Alessia Rovegno aclaró supuesto boicot en Miss Universo: "Pasaron cosas que yo no comenté"

Alessia Rovegno , quien participó en Miss Universo , reveló detalles sobre cómo le fue en el certamen de belleza. La modelo expresó que no hubo boicot, tal como se especuló en su momento a raíz de las declaraciones de una de sus compañeras.

"La Miss Venezuela habló del traje de gala, no del traje típico. Sucedieron varias cosas, situaciones inesperadas durante el concurso, sobre todo en la noche preliminar. Pasaron cosas que yo no comenté, no sé cómo se enteraron, pero son cosas que se terminaron solucionando. La verdad uno nunca sabe qué fue lo que pasó, pero lo importante es que se solucionó de la mejor manera."