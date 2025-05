Alejandra opinó sobre vínculo de Austin Palao y Vania Bludau

Alejandra Baigorria no dudó en pronunciarse sobre la presunta vinculación sentimental entre Austin Palao y Vania Bludau tras un supuesto beso que ambos se habrían dado en la boda. "Por ahí no tengo nada que ver, es más dije: ¿qué es eso? Esa cercanía medio extraña, ¿no? Y se mandan indirectas, no sé, prefiero... no sé nada, me hago la ciega", sostuvo Alejandra.