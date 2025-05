¿Austin Palao no descartó futura relación con Vania Bludau?

"Nunca hubo beso. Ahora, que se hayan visto en las en las imágenes, como siempre, que repiten un par de segundos, medio cerca del tiro de cámara aparecen, pero no hubo ningún beso. Le dije: 'oye, Austin, te lo tenía bien guardadito', y me dice: 'yo en ningún momento le he dado un beso, sí hemos estado conversando cerca, hemos bailado un rato, pero en ningún momento'. Es más porque habían 800 cámaras, si hubiera habido un beso de verdad, todo el mundo tendría las grabaciones de un beso verdadero, nunca hubo eso, nunca hubo nada, es más, nunca se tocó ese tema entre todos", expresó.