Ale Venturo reveló gran susto que vivió en su segundo embarazo: "No dormí"

La empresaria no tuvo inconveniente en contar en las historias de su cuenta oficial de Instagram el terrible momento que sufrió cuando pensó que tenía problemas en con su primogénita. "Fuimos a una ecografía y me dijeron que el estómago (del bebé) no estaba creciendo a la par con todo el resto del cuerpo y que si mi embarazo había sido artificial", comenzó diciendo.