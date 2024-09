Ale Venturo explicó en su cuenta de Instagram el porqué aún no piensa casarse con Rodrigo Cuba. Tras los rumores de su boda, la rubia aclaró que no llegará al altar con el futbolista por ahora. "Sería lindo, pero ahorita ni siquiera podemos y me daría bastante vergüenza casarme y hacer los bailes. Vomito de los nervios, así de simple. Y creo que no es necesario para nosotros. Si se da, chévere", confesó.