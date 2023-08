Franco Iza reveló que fans de AFHS no lo quieren junto a Kimberly: "No le creas, es mala"

"¿Por qué no creen que me ama de verdad? ¿Kimberly me quiere, yo lo he visto, me lo ha dicho? Pero quieren hacer su plan para que caiga y comprueben que no está enamorada de mí sino que está detrás de Jimmy. Pero yo creo que Japi cree que la ama, no le rompar su ilusión al pobre Japi. Pobrecito, ¿tanto le ha costado encontrar el amor?", expresó Franco para "Más Espectáculos".