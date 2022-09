Al fondo hay sitio 2022: ¿Rafaella traicionará a Pepe y lo abandonará antes de casarse?

El repentino compromiso entre Rafaella y Pepe en Al fondo hay sitio generó sorpresa en los seguidores de la serie peruana ya que se preguntan si esta vez la hermana de Isabella Maldini no abandonará al mejor amigo de Tito como siempre lo hace. La actriz Bárbara Cayo afirmó que su personaje no hará sufrir a su futuro esposo.

"Acabo de pelear con Pepe, no mentira. Bien, la verdad súper simpático y nos divertimos muchos grabando. He regresado parece para llevármelo, pero no puedo contarlo. En el amor y en el corazón nadie sabe lo que pasa, no hay una explicación lógica cuando uno está enamorado. En una novela todo puede pasar", sostuvo.