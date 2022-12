Maricucha lloró al descubrir que Renato la superó y ¿le pidió que regresen juntos?

Maricucha (Patricia Barreto) tuvo una intensa conversación con Renato (Andrés Vílchez) . Luego de tomarse un tiempo distanciados, Maricucha pensó que su ex le propondría retomar su relación, pero él mostró superación e interés por otros asuntos.

Maricucha se sintió triste al pensar que su ex le pediría que estén juntos otra vez, sin embargo la situación no fue como lo imaginó y se conmovió por la situación. En plena víspera por Navidad, la jovencita no pudo confesar sus sentimientos reales.