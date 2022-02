Carla volvió a tener encuentro íntimo con Gianluca y reveló que son amigos con derecho

Gianluca (Laszlo Kovacs) no ha podido olvidar a Carla (Valentina Saba) y la llevó a un hotel cercano. A pesar que la joven se mostró difícil y no quiso retomar su relación prohibida con él, al final terminó cediendo y cayendo nuevamente en sus encantos.

Gianluca se emocionó y besó con pasión a la ex de su hijo, quien en todo momento mostró desinterés por formar una relación de pareja, ya que Gianluca le pidió que él sea el único hombre en su vida. Sin embargo, Carla aclaró que solo fue "un momento".

Carla mandó a la zona de "amigos con derechos" a Gianluca y contó que no tendrá nada más porque no está interesada en una relación seria. Por su parte, Gianluca se mostró descontento pero aceptó la propuesta para no tener alejada a su querida Carlita de su vida.