Said Palao dedicó emotivas palabras a su padre: "Estás en cada paso mío"

"Padre, tú sabes todo lo que significas para mí. Tú me enseñaste desde pequeño, me inculcaste el deporte y gracias a ellos tuve muchos logros y oportunidades. También me inculcaste mucho los estudios y estuviste apoyándome para la universidad. Has estado en cada paso bueno que he dado yo", empezó diciendo Said Palao ante la atenta mirada de Steve Palao.