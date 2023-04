Piero Arenas se conmovió al recordar lo duro que fue llegar a Lima

“Eso de venir a Lima fue de un montón a otro, le dije a mi mamá ‘me voy a Lima’, me dijo ‘pero, ¿qué pasa? ¿a dónde vas?’, justo tenía problemas familiares y no tenía a dónde ir. Le dije me voy, salí de mi casa, chapé mis cosas, mi mochila, y me vine en bus y llegué a la casa de un amigo al frente del estadio nacional, era un cuartito muy pequeño, que hasta ahora le agradezco a mi hermano Jefry porque nunca me cobró un sol, me apoyó bastante”, comentó.