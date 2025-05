Onelia Molina revela por qué no perdonó a Mario Irivarren

En una conversación íntima para Mande Quien Mande, Onelia Molina revela los motivos que la llevaron a no perdonar a Mario Irivarren tras el fin de su relación. La joven enfatiza que no se trata de falta de cariño, sino de una convicción personal: no cree en los “tiempos” para sanar, ni en la idea de que el amor lo puede justificar todo. Para ella, la tranquilidad emocional es más valiosa.