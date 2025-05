Onelia se despide de Mario tras escándalo: "Me voy tranquila"

“Claramente, es una relación de 2 años, hay amor, hay costumbre, hay recuerdos que, obviamente, me va a costar, como cuando todos acá acaban una relación. Nos va a doler, pero es un proceso, pero dentro de todo, si tú me dices y me preguntas cómo me siento el día de hoy, me siento tranquila”, añadió serena.