Melissa Paredes rechazó beso de Anthony Aranda por curiosa razón.

Anthony Aranda no pudo oculta su sorpresa cuando vio una escena de besos de su esposa Melissa Paredes en "Nina de azúcar". El bailarín se colocó sus lentes de sol e intentó abandonar el set, pero fue detenido por los conductores. Sin embargo, todo se trató de una divertida broma ya que Aranda aclaró que no tiene problemas con el trabajo de Melissa: "No (me da celos), pero siempre trato de verlo".