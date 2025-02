Anthony Aranda "abandonó" set por escena de besos Melissa Paredes

Tras las especulaciones sobre el regreso de Melissa Paredes en la conducción de América Hoy, la actriz contó si le llegó alguna propuesta. "No, no, por el momento yo no voy a regresar a conducir porque estoy con la novela a full y tengo un contrato que cumplir. (¿No descartas volver a la conducción?) En algún momento, claro sí, ¿no? Ahorita, no, pero quizá más adelante, ¿quién sabe, no?", sentenció.