Mario Hart troleó a Zumba con Rosángela Espinoza: "No lo quiere".

Carloncho fue recibido con bombos y platillos en Mande Quien Mande, mientras que a Zumba no le hicieron caso. Ambos fueron invitados al programa y para hacerle una broma, María Pía Copello lo ignoró por completo. Es por ello que el bailarín le reclamó al locutor. "Carloncho, no solamente te basta con quitarme a mi ex, sino también mi puesto", dijo en referencia a Rosángela Espinoza.