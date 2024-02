Mario Hart troleó a Piero Arenas por no cumplir reto de hielo: “Por eso te choteó”

Rosángela Espinoza negó tajantemente que tenga algún vínculo amoroso con Piero Arenas y le pidió que no espante a sus pretendientes. La popular ‘chica selfie’ aseguró que el guerrero solo busca pantalla. "No espantes a mis pretendientes. Él quiere pantalla y figurar, pero yo no soy Ducelia, ¿me entiendes? A mí nadie se me va a colgar como mono, ya no ya. Ya no lo voy a jalar a su casa", expresó para las cámaras de Más Espectáculos.