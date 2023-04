¿María Pía Copello planea tener un cuarto hijo con su esposo? Samuel Dyer le hizo pedido por su cumpleaños

“De verdad me he emocionado, él es una persona muy importante para mí y de verdad que es difícil decirle tantas cosas bonitas a través de la pantalla, porque siempre se lo digo en privado, pero no sé cómo hace para andar conmigo, porque aguantarme no es cosa fácil. Mira es la contraparte, yo soy un huracán y él es mucho más tranquilo, por eso es el éxito de tantos años que llevamos juntos”, agregó.