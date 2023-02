María Pía Copello envió contundente mensaje a críticos en redes sociales

“Estoy muy contenta, muy agradecida, de verdad que es algo nuevo para mí en cuanto al horario, pero yo creo que va a estar divertido y la idea es que nos vacilemos, que el público se pueda vacilar, bueno yo también y aprender, porque a mí lo que me encanta es aprender”, comentó.

A raíz de ello las críticas en redes sociales han llovido pues consideraron que la influencer no debería regresar a las pantallas, pero ella no ha dudado en enviarle un contundente mensaje a los haters.

“Te juro que cuando grabábamos los videos, normalmente yo hago videos con más velocidad, más videos, pero acá eran producciones de tres horas, cuatro horas, editar, toma tiempo, pero divertido la verdad, la he pasado bien, y creo que no sé si los haters me pueden dar más ideas, yo feliz”, sentenció.