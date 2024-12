María Pía Copello emocionada por foto de niña con Anna Carina

María Pía Copello se quebró con Maricarmen Marín al hablar de su mamá. Y es que la cantante recordó emocionada a su progenitora, quien falleció hace varios años, y la conductora no pudo evitar las lágrimas al asegurar que no sabría qué haría si no está con su madre. "Hoy por hoy vivo y sueño para mi mamá. Paramos juntas de arriba a abajo y digo 'Dios, dame a mi mamá por muchos años más'. No sé qué haría sin ella. La vida a veces te sorprende", dijo conmovida.