Macarena Vélez se emocionó al lucir como quinceañera: "Una princesa"

El 14 de mayo Macarena Vélez se despidió en medio del llanto de Esto es Guerra. "Soy muy sensible y prefiero no hablar. Traté de dar lo mejor y le deseo todo lo mejor a mi equipo, que ganen la temporada (los combatientes) y que la pasen increíble. Quiero agradecer muchísimo a todas las personas que me apoyan, a mi familia y a todos"; dijo muy conmovida.