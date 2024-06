July quedó aterrada al ver nuevamente a Benjamín

Benjamín (Vasco Rodríguez) desató la histeria de July (Guadalupe Farfán) en el set de MQM cuando hizo su aparición tras el secuestro de Cristóbal (Franco Pennano) en Al fondo hay sitio. La prima de Jimmy quedó asustada e intentó irse porque no sabía que estaría Benja. "No me avisaron que iba a estar acá", acotó.