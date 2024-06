July terminó con Cristóbal: "Te amo, pero no podemos seguir"

Claudio (Luis Salas) entró desesperado al cuarto de Alessia (Karime Scander) y la felicitó por convertirse en tía. La jovencita quedó en shock y corrió a su balcón para hablar con Jimmy (Jorge Guerra), quien se estaba alistando con los Gonzáles para linchar a su hermano por embarazar a July. La chef no dudó en buscar a Diego para contarle la noticia y él gritó asustado. "Ay no, nietos ronderos no", precisó.