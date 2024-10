“(¿Cómo es José Paolo?) Llora, llora mucho, yo digo ‘no, pero llora poquito’, pero lo real es que como estoy ahí eh no sí, llora mucho (¿Qué haces cuando llora? ¿Se calma contigo? ¿Se calma con mamá?) No, con mi mamá, yo no tengo mucha paciencia”, sentenció.