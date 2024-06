Ana Paula Consorte respondió a usuaria que habló del futuro de sus hijos

Ana Paula Consorte no se quedó callada cuando una usuaria insinuó que su objetivo es que uno de sus hijos sea futbolista, al igual que su padre Paolo Guerrero. A través de su cuenta de Instagram, la brasilera no dudó en responder. "Mi objetivo es que sean felices en lo que decidan hacer, pero mi mayor objetivo es que no se metan en la vida de otros", escribió en su idioma oficial.