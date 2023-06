Dayanita troleó a Milechi al ver su foto del pasado: "Te pareces a Austin Palao".

Sin embargo, el tema cambió radicalmente cuando Milechi confesó que esa fotografía le da nostalgia porque recordó que en ese entonces tenía muchos problemas cuando su familia no aceptaba su identidad sexual. "Posaba como hombrecito por mi familia. En Lima me conocían como Milechi, mi familia me decía por qué te dicen Milechi si tú eres Luis Fernando. Yo siempre me justificaba, era mi preocupación", manifestó.