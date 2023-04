Dayanita se quebró al explicar su salida del programa de Jorge Benavides

“Tuve una llamada de atención (…) porque yo falté a una de las grabaciones, no fui, sí, lo acepto, lo reconozco, no llamé, no dije nada, me comuniqué pasada la hora de grabación, hablé con su esposa, le dije lo que pasó, le dije las cosas. Siempre yo tengo el tema de que cuando yo a veces me siento mal, no me siento bien, yo soy de no responder ni hablar con nadie (…) lo reconozco, lo admito, fue un acto de indisciplina, no debió pasar eso (…) Anteriormente pasó lo mismo, son dos llamados de atención que tuve y ya la última fue la que derramó el agua del vaso”, comentó.