Dayanita hizo fuerte aclaración al público tras duras críticas

“Hay gente que pasa que soy mala persona, hay gente que piensa que no soy agradecida con nadie, yo siempre tuve miedo a muchas cosas y si en algunas veces me he equivocado o han pensado que se me ha subido la fama, jamás, creo que yo soy de las personas que he brindado mucho apoyo a todos hasta ahora, y en la vida yo voy a ser mala (…) a veces porque digo no, dicen que soy malagradecida”, sentenció.