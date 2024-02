María Pía Copello y su contundente consejo a Christian Cueva: "No hables más"

María Pía Copello no se quedó callada luego de escuchar a Christian Cueva afirmar que no pudo hablar bien en MQM porque lo cortaban. La conductora aseguró que no se le interrumpió en ningún momento y solo le dieron el tiempo que podían debido a la pauta del programa. Asimismo, aprovechó para enviarle un contundente consejo para que se enfoque en recuperar a su familia. "No hables más, dedícate a recuperar tu nivel futbolístico que los hinchas queremos ver y dedícate a recuperar a tu familia", dijo.