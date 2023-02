Carlos Alcántara negó críticas a Esto es guerra: "Me hubiera encantado participar en EEG"

"Primero en Esto es guerra tengo a mis amigos, en EEG está Johanna San Miguel, Renzo Schuller que son mis amigos. Tengo un cariño especial por varios chicos y chicas. Me hubiera encantado concursar cuando era joven porque soy súper competitivo ", señaló el director de la película "Asu Mare".

Alcántara mencionó que él declaró que la televisión es tóxica porque uno siente una adrenalina cuando estás frente a la cámara y dije que le bajas el volumen y todos parecemos locos. "Yo vengo de la televisión es más he trabajado en este canal a la misma hora. Se repiten las noticias sin una fuente real. No tengo nada en contra ni he dicho nada en contra del programa Esto es guerra", sentenció.