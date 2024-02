Alejandra Baigorria sentenció perdón de Christian Cueva a Pamela López.

"Para él no hay nada correcto o sea haga lo que haga no hay nada correcto porque lo que hizo ya lo embarró todo. No sé a mí no me convence. Él no me convence, lo que él dice no me convence. Si estás casado y quieres hacer cosas pues divórciate y listo se acabó. ¿Por qué querer tener a tu esposa e hijos y luego vas por otro lado?", dijo la "Patrona".