Erick Elera se emociona con los elogios de los integrantes de Al Fondo Hay Sitio

Asimismo, Jorge Guerra y Guadalupe Farfán se hicieron presentes con tiernas palabras. "Erick, tú sabes que te quiero como si fueras mi hermano en la vida real. Siempre me has ayudado, me has dado consejos, siempre me haces sentir más tranquilo en la serie y te mando un abrazote. Te quiero un montón". "Hola Erick, te quiero mandar toda la suerte del mundo y un besote. Trabajar contigo es estupendo. Muchísimas gracias por todo el compañerismo", dijeron respectivamente.