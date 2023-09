Mónica Sánchez sobre los 300 capítulos de AFHS: “Feliz con este grupo, más de 15 años”

“La verdad que no, recuerdo que el primer año Gustavo Bueno subidos en el Petito y cuando íbamos a grabar la primera promoción, Gustavito me dijo ‘espérate que pasen unos 3, 4 añitos, para que veas que lindo se pone esto’. Ellos venían de hacer ‘Así Es La Vida’, ‘Mil Oficios’, dije ‘no hay forma Gustavo, yo nunca en mi vida he trabajado más de un año’, yo venía del teatro o del cine, y dije no hay forma de trabajar más de un año con un mismo grupo, me muero, y aquí llevó con este grupo más de 15 años, la verdad que feliz”, mencionó.