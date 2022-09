¿Manrique halló el lugar donde Mabel está escondida tras rastrear su llamada?

Mabel (Daniela Feijoó) no dudó en contactarse con Manrique (Gonzalo Molina) y exigirle una gran cantidad de dinero por su silencio, caso contrario, todo el Perú se enteraría el audio en el que él y Ramiro Zevallos pretender vacar a Eusebio dejándolo mal parado, así como otros oscuros acuerdos.

El abogado se puso nervioso y como estaba cerca de una laptop ingresó el número de celular de Mabel para rastrear su llamada y, de esa manera, dar con su paradero. Manrique le hizo varias preguntas a su ex para ganar tiempo y obtener los resultados.

Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos la ubicación de Mabel fue difícil de saber. La joven estaba llamando desde otro celular y no tenía ubicación, es decir el GPS estaba desactivado y Manrique no pudo acceder al lugar en sí. Carlos se incomodó más y se dio cuenta que su carrera y la relación con Ramiro no tardaría en salir a la luz.